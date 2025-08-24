Série A
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Allanzinho e Lucero. Técnico: Renato Paiva.
Mirassol
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca (Carlos Eduardo) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 24/8/2025
Horário: 18h30min
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes
