Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Allanzinho e Lucero. Técnico: Renato Paiva.

Mirassol

4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca (Carlos Eduardo) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 24/8/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes
