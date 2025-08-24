Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.
Primeira fase
Autor
Tipo
Notícia
Jogos da
rodada final
Floresta x São Bernardo
Náutico x Ituano
Ponte Preta x Londrina
Confiança x Retrô
Tombense x Guarani
Anápolis x Botafogo-PB
Maringá x Caxias
Ypiranga x Figueirense
Brusque x CSA
ABC x Itabaiana
