Grêmio
4-3-3: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data: 23/8/2025
Horário: 21 horas
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda/ES
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Douglas Pagung/ES
VAR: Rodolpho Toski Marques/PR
Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO