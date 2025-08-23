Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio

4-3-3: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 23/8/2025

Horário: 21 horas

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Douglas Pagung/ES

VAR: Rodolpho Toski Marques/PR

Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

