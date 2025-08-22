TV Brasil transmite Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino

transmite neste domingo (24), às 10h, o jogo de ida entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pela semifinal da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

A partida será disputada na Arena Barueri, em Barueri (SP), e promete fortes emoções entre as equipes, que chegam embaladas após vitórias decisivas na fase anterior.

No confronto que garantiu a vaga, o Palmeiras se recuperou da derrota por 3 a 2 no primeiro jogo contra o Flamengo e conseguiu uma virada no jogo de volta. Jogando em casa, o Alviverde venceu por 3 a 0.

Já o Cruzeiro, líder na fase classificatória, chegou à semifinal após superar o Bragantino. Depois do empate sem gols no jogo de ida, a Raposa venceu por 2 a 0 em Belo Horizonte.



A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A1, a emissora também exibe jogos das Séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).