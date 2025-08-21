Nordestão
Bahia
4-3-3: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir (Tiago), Kayky (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez).
Téc: Rogério Ceni
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos (Nicolas); Fernando Sobral (Richardson), Dieguinho e Mugni (Lourenço); Aylon (Pedro Henrique), Galeano e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 20/8/2025
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB
Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior/PE
Gols: 48min/2ºT - Tiago (BAH)
Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Luciano Juba, Acevedo (BAH), Fernando Sobral, Rafael Ramos,
Marllon (CEA)
Público e renda: 36.602 pessoas / R$ 1.015.088,00