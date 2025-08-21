Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nordestão

Bahia

4-3-3: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir (Tiago), Kayky (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez).
Téc: Rogério Ceni

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos (Nicolas); Fernando Sobral (Richardson), Dieguinho e Mugni (Lourenço); Aylon (Pedro Henrique), Galeano e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 20/8/2025

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior/PE

Gols: 48min/2ºT - Tiago (BAH)

Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Luciano Juba, Acevedo (BAH), Fernando Sobral, Rafael Ramos,
Marllon (CEA)

Público e renda: 36.602 pessoas / R$ 1.015.088,00

