Disputa pelas vagas finais

Floresta:

18ª rodada - Figueirense - sábado, 23, às 19h30min, em Florianopólis (SC)

19ª rodada - São Bernardo - sábado, 30, às 17 horas, em Horizonte (CE)

BRUSQUE:

18ª rodada - Caxias - sábado, 23, às 17 horas, em Caxias do Sul (RS)

19ª rodada - CSA - sábado, 30, às 17 horas, em Brusque (SC)

YPIRANGA:

18ª rodada - Ituano - sábado, 23, às 17 horas, em Itu (SP)

19ª rodada - Figueirense - sábado, 30, às 17 horas, em Erechim (RS)

CSA:

18ª rodada - Ponte Preta - segunda-feira, 25, às 19h30min, em Maceió (AL)

19ª rodada - Brusque - sábado, 30, às 17 horas, em Brusque (SC)

ITUANO:

18ª rodada - Ypiranga - sábado, 23, às 17 horas, em Itu (SP)

19ª rodada - Naútico - sábado, 30, às 17 horas, no Recife (PE)

