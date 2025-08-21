Disputa pelas vagas finais

Floresta: 18ª rodada - Figueirense - sábado, 23, às 19h30min, em Florianopólis (SC)

19ª rodada - São Bernardo - sábado, 30, às 17 horas, em Horizonte (CE) BRUSQUE: 18ª rodada - Caxias - sábado, 23, às 17 horas, em Caxias do Sul (RS) 19ª rodada - CSA - sábado, 30, às 17 horas, em Brusque (SC)

YPIRANGA: 18ª rodada - Ituano - sábado, 23, às 17 horas, em Itu (SP) 19ª rodada - Figueirense - sábado, 30, às 17 horas, em Erechim (RS)

CSA: 18ª rodada - Ponte Preta - segunda-feira, 25, às 19h30min, em Maceió (AL) 19ª rodada - Brusque - sábado, 30, às 17 horas, em Brusque (SC)