Disputa pelas vagas finais
Floresta:
18ª rodada - Figueirense - sábado, 23, às 19h30min, em Florianopólis (SC)
19ª rodada - São Bernardo - sábado, 30, às 17 horas, em Horizonte (CE)
BRUSQUE:
18ª rodada - Caxias - sábado, 23, às 17 horas, em Caxias do Sul (RS)
19ª rodada - CSA - sábado, 30, às 17 horas, em Brusque (SC)
YPIRANGA:
18ª rodada - Ituano - sábado, 23, às 17 horas, em Itu (SP)
19ª rodada - Figueirense - sábado, 30, às 17 horas, em Erechim (RS)
CSA:
18ª rodada - Ponte Preta - segunda-feira, 25, às 19h30min, em Maceió (AL)
19ª rodada - Brusque - sábado, 30, às 17 horas, em Brusque (SC)
ITUANO:
18ª rodada - Ypiranga - sábado, 23, às 17 horas, em Itu (SP)
19ª rodada - Naútico - sábado, 30, às 17 horas, no Recife (PE)