Sesi Araraquara conquista Liga de Basquete Feminino

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

O Sesi Araraquara garantiu o título da Liga de Basquete Feminino (LBF) após derrotar o Sampaio Basquete por 65 a 57, na noite desta terça-feira (19) no Ginásio Sesi Leopoldina, em São Paulo, em partida que contou com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Com o triunfo desta terça, o Sesi fechou a série final da competição em três vitórias a um, garantindo o tricampeonato consecutivo da LBF.

A pivô Aline Moura, do Sesi, foi o grande destaque da partida, somando 23 pontos e pegando 14 rebotes.

