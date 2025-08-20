Sesi Araraquara conquista Liga de Basquete Feminino
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Com o triunfo desta terça, o Sesi fechou a série final da competição em três vitórias a um, garantindo o tricampeonato consecutivo da LBF.
A pivô Aline Moura, do Sesi, foi o grande destaque da partida, somando 23 pontos e pegando 14 rebotes.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar