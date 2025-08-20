Nordestão
Bahia
4-3-3: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.
Téc: Rogério Ceni
Ceará
4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho, Lourenço e Mugni; Galeano e Pedro Raul.
Téc: Léo Condé
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 20/8/2025
Horário: 21h30min
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB
Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior/PE
Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO