Nordestão

Nordestão

Bahia

4-3-3: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.
Téc: Rogério Ceni

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho, Lourenço e Mugni; Galeano e Pedro Raul.
Téc: Léo Condé

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 20/8/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior/PE

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO

