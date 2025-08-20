Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Libertadores

Vélez Sarsfield

4-3-3: Marchiori; Gordon, Quiros, Magallán e Gómez; Galván (Andrada), Baeza e Aliendro (Bouzat); Carrizo (Pizzini), Braian Romero (Michael Santos) e Machuca (Pellegrini).
Téc: Guillermo Schelotto

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Mancuso (Adam Bareiro), Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison (Pikachu) e Lucca Prior; Marinho (Herrera), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Allanzinho). Téc: Renato Paiva

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Miguel Roldán (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Gols: Carrizo (6' 1T) e Galván (27' 1T)

Cartões amarelos: Carrizo, Aliendro (Vélez); Mancuso, Pikachu, Zé Welison e Sasha (Fortaleza)

Público e renda: não divulgados até o fechamento da edição

