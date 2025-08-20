Libertadores
Vélez Sarsfield
4-3-3: Marchiori; Gordon, Quiros, Magallán e Gómez; Galván (Andrada), Baeza e Aliendro (Bouzat); Carrizo (Pizzini), Braian Romero (Michael Santos) e Machuca (Pellegrini).
Téc: Guillermo Schelotto
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso (Adam Bareiro), Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison (Pikachu) e Lucca Prior; Marinho (Herrera), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Allanzinho). Téc: Renato Paiva
Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina
Árbitro: Andrés Rojas (COL)
Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Miguel Roldán (COL)
VAR: Heider Castro (COL)
Gols: Carrizo (6' 1T) e Galván (27' 1T)
Cartões amarelos: Carrizo, Aliendro (Vélez); Mancuso, Pikachu, Zé Welison e Sasha (Fortaleza)
Público e renda: não divulgados até o fechamento da edição