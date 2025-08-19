Libertadores
Vélez Sársfield
4-3-3: Marchiori; Gordon, Mammana, Magallán e Gómez; Andrada, Baeza e Aliendro; Carrizo, Braian Romero e Machuca. Téc: Guillermo Schelotto
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Rossetto e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva
Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina
Data: 19/8/2025
Horário: 19 horas (de Brasília)
Árbitro: Andrés Rojas (COL)
Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Miguel Roldán (COL)
VAR: Heider Castro (COL)
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, ESPN e Disney