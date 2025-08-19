Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Libertadores

Vélez Sársfield

4-3-3: Marchiori; Gordon, Mammana, Magallán e Gómez; Andrada, Baeza e Aliendro; Carrizo, Braian Romero e Machuca. Téc: Guillermo Schelotto

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Rossetto e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

Data: 19/8/2025

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Miguel Roldán (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, ESPN e Disney

