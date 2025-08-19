Calderano e Bruna Takahashi vão às quartas de duplas mistas na Suécia
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Calderano e Takahashi terão pela frente nas quartas os japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo, cabeças de chave 4. A partida será nesta quarta (20), a partir das 9h55 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online (on streaming) no site da World Table Tennis ((WTT), a Federação Internacional de Tênis de Mesa.
O Europe Smash é o sétimo torneio disputado pela dupla brasileira, que mira a Olimpíada de Los Angeles 2028. Em julho, a parceria do carioca com a paulista faturou o primeiro título de duplas mistas no WTT Contender de Buenos Aires (Argentina). Um mês antes, os brasileiros chegaram à final do WTT Contender Liubliana (Eslovênia), mas acabaram com o vice-campeonato.
INDIVIDUAL À VISTADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente