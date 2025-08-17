TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF

Neste domingo (17), as equipes se enfrentam novamente na série melhor de cinco que vale o título de campeã do campeonato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (17), às 13h45, o terceiro e decisivo embate entre Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela Liga de Basquete Feminino (LBF). As equipes se enfrentam novamente em busca do troféu do campeonato, no Ginásio Sesi Leopoldina, em São Paulo.

O Sesi Araraquara saiu vitorioso no segundo confronto da série melhor de cinco, com apenas um ponto de vantagem: 64 a 63, na prorrogação. Nessa fase, a equipe que conquistar três vitórias sobre o adversário será campeã da 15ª edição da LBF.

Ambos os times tiveram uma trajetória de sucesso na temporada. Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54. Já a equipe maranhense garantiu a vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José, de São Paulo.

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.