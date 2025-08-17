Palmeiras e Cruzeiro vão duelar nas semifinais do Brasileirão Feminino

Palmeiras e Cruzeiro avançaram neste domingo (17) e se enfrentarão nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Ambos os times buscam o título inédito na competição. Nos jogos de volta das quartas, realizados no mesmo horário nesta manhã, as palestrinas reverteram a mau resultado na primeira partida (derrota de 3 a 2) e aplicaram 3 a 0 contra o Flamengo na Arena Barueri, em São Paulo. Tainá Maranhão, Brena e Amanda Gutierres, artilheira do campeonato com 15 gols.

Já o Cruzeiro se classificou pela primeira vez às semifinais do Brasileirão Feminino ao derrotar o Bragantino por 2 a 0 no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com gols de Letícia e Gisseli na segunda etapa. O jogo de ida no último domingo (10) terminou em 0 a 0.

A outra semifinal da Série A1 (primeira divisão) será entre Corinthians, atual hexacampeão, e São Paulo, que sonha com o primeiro título na história. As datas e horários das próximas partidas ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).