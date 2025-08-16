TV Brasil transmite hoje jogos decisivos do Brasileirão Feminino

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Às 15h45, pela Série A1, São Paulo e Ferroviária se enfrentam no MorumBis, em São Paulo, pelo duelo de volta das quartas de final. No primeiro jogo, em Araraquara, as equipes no 0x0. Com isso, quem vencer hoje garante vaga na semifinal. Caso haja novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Mais tarde, às 20h45, será a vez da grande final da Série A3. Atlético Piauiense e Vila Nova (GO) entram em campo, no estádio Albertão, em Teresina (PI), para definir o campeão da temporada.

No jogo de ida, em Goiânia, o Vila Nova venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate para conquistar o título inédito. O Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal; se ganhar por um gol, a disputa vai para os pênaltis.

A transmissão das partidas reforça o compromisso da TV Brasil em valorizar o esporte feminino, ampliando a visibilidade das competições nacionais.