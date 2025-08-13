Libertadores
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Brítez), Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez (Rossetto) e Lucca Prior (Kervin Andrade); Marinho (Herrera), Deyverson (Adam Bareiro) e Breno Lopes.
Téc: Renato Paiva
Vélez Sarsfield-ARG
4-3-3: Marchiori; Gordon, Mammana (Quirós), Magallán e Gómez; Baeza, Aliendro e Galván (Andrada); Carrizo, Pellegrini (Machuca) e Braian Romero (Pizzini). Téc: Guillermo Schelotto
Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
Data: 12/8/2025
Árbitro: Derlis Lopez-PAR
Assistentes: Roberto Cañete-PAR e Eduardo Britos-PAR
Cartões amarelos: Kuscevic, Brítez, Rossetto e Herrera (FOR); Baeza e Aliendro (VEL)
Cartão vermelho: Rossetto (FOR)
Público e renda: 27.955 presentes/R$ 537.534,00