Libertadores

Libertadores

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Brítez), Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez (Rossetto) e Lucca Prior (Kervin Andrade); Marinho (Herrera), Deyverson (Adam Bareiro) e Breno Lopes.
Téc: Renato Paiva

Vélez Sarsfield-ARG

4-3-3: Marchiori; Gordon, Mammana (Quirós), Magallán e Gómez; Baeza, Aliendro e Galván (Andrada); Carrizo, Pellegrini (Machuca) e Braian Romero (Pizzini). Téc: Guillermo Schelotto

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 12/8/2025

Árbitro: Derlis Lopez-PAR

Assistentes: Roberto Cañete-PAR e Eduardo Britos-PAR

Cartões amarelos: Kuscevic, Brítez, Rossetto e Herrera (FOR); Baeza e Aliendro (VEL)

Cartão vermelho: Rossetto (FOR)

Público e renda: 27.955 presentes/R$ 537.534,00

