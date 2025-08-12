Oitavas de final- Ida
JOGOS DE HOJE
Fortaleza x Vélez-ARG - 19 horas
Atlético Nacional-COL x São Paulo - 21h30min
Peñarol-URU x Racing-ARG - 21h30min
JOGOS DE AMANHÃ
Cerro Porteño-PAR x Estudiantes-ARG - 19 horas
Flamengo x Internacional - 21h30min
JOGOS DE QUINTA-FEIRA
Botafogo x LDU-EQU - 19 horas
Libertad-PAR x River Plate-ARG - 21h30min
Universitario-PER x Palmeiras - 21h30min