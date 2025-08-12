Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oitavas de final- Ida

JOGOS DE HOJE

Fortaleza x Vélez-ARG - 19 horas
Atlético Nacional-COL x São Paulo - 21h30min

Peñarol-URU x Racing-ARG - 21h30min

JOGOS DE AMANHÃ

Cerro Porteño-PAR x Estudiantes-ARG - 19 horas

Flamengo x Internacional - 21h30min

JOGOS DE QUINTA-FEIRA

Botafogo x LDU-EQU - 19 horas

Libertad-PAR x River Plate-ARG - 21h30min

Universitario-PER x Palmeiras - 21h30min

