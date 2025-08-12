Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Libertadores 2025

Libertadores 2025

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Rossetto, Lucas Sasha e Lucca Pior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva

Vélez Sarsfield

4-3-3: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mamana, Lisandro Magallán e Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro e Tobías Andrada; Maher Carrizo, Machuca e Braian Romero. Téc: Guillermo Schelotto

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 12/8/2025

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Derlis Lopez-PAR

Assistentes: Roberto Cañete-PAR e Eduardo Britos-PAR

VAR: Ulises Meireles

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, Disney

