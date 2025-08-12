Libertadores 2025
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Rossetto, Lucas Sasha e Lucca Pior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva
Vélez Sarsfield
4-3-3: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mamana, Lisandro Magallán e Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro e Tobías Andrada; Maher Carrizo, Machuca e Braian Romero. Téc: Guillermo Schelotto
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 12/8/2025
Horário: 19 horas (de Brasília)
Árbitro: Derlis Lopez-PAR
Assistentes: Roberto Cañete-PAR e Eduardo Britos-PAR
VAR: Ulises Meireles
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, Disney