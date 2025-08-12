Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF sorteia confrontos da Copa do Brasil Feminina

Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina estão definidas. Um sorteio realizado nesta terça-feira (12) pela Confederação Brasileira de Futebol em sua sede no Rio de Janeiro definiu os confrontos envolvendo as 16 equipes que sequem vivas na competição.

Os duelos de maior destaque desta fase da competição são os que envolvem equipes que disputam a edição 2025 da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino: São Paulo e Flamengo, Palmeiras contra América-MG, Corinthians versus Juventude e Internacional diante do Fluminense.

