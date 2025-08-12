CBF sorteia confrontos da Copa do Brasil Feminina
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Os duelos de maior destaque desta fase da competição são os que envolvem equipes que disputam a edição 2025 da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino: São Paulo e Flamengo, Palmeiras contra América-MG, Corinthians versus Juventude e Internacional diante do Fluminense.
Confrontos definidos pras oitavas de final da Copa do Brasil FemininaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags