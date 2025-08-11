Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Academia de Futebol do Palmeiras foi atacada na madrugada de domingo

Autor Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

A Academia de Futebol do Palmeiras foi atacada na madrugada deste domingo (10),  com bombas e rojões arremessados contra o centro de treinamento do clube. Segundo o Palmeiras, que divulgou o ocorrido por meio de suas redes sociais, atletas e demais colaboradores do clube estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, mas ninguém foi ferido.

“O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência. Todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores”, diz a nota.

O texto diz ainda que “não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente”. O clube afirma ainda que lamenta o que chamou de conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Derby, vêm dando publicidade a ameaças.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP) informou que ainda não tem dados sobre o ocorrido.

