Academia de Futebol do Palmeiras foi atacada na madrugada de domingo

Segundo o Palmeiras, que divulgou o ocorrido por meio de suas redes sociais,

“O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência. Todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores”, diz a nota.

O texto diz ainda que “não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente”. O clube afirma ainda que lamenta o que chamou de conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Derby, vêm dando publicidade a ameaças.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP) informou que ainda não tem dados sobre o ocorrido.