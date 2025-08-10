SÉRIE A
Palmeiras
4-3-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Sobral), Dieguinho e Lourenço (Mugni); Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data: 10/8/2025
Horário: 16 horas
Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR
Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Andrey Luiz de Freitas/PR
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira/MG
Transmissão: Premiere, Globo, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO (jornada esportiva se inicia às 15 horas)