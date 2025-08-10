Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam final da LBF

exibe, ao vivo, neste domingo (10), às 13h45, o embate entre Sampaio Basquete e Sesi Araraquara pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Este é o Jogo 1 em que as duas equipes disputam o troféu do campeonato após uma trajetória emocionante.

O primeiro confronto da série melhor de cinco ocorre no ginásio Castelinho, em São Luís, casa do Sampaio Basquete. Nessa fase, a equipe que conquistar três vitórias sobre o adversário será a campeã da 15ª edição da LBF.

Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54. Já a equipe do Maranhão garantiu a vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José de São Paulo.

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025. Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).