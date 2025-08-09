Rodada 19
Jogos de hoje
Flamengo x Mirassol - 18h30min
São Paulo x Vitória - 18h30min
RB Bragantino x Internacional - 18h30min
Fortaleza x Botafogo - 20h30min
Bahia x Fluminense - 21 horas
Jogos de amanhã
Vasco da Gama x Atlético-MG - 16 horas
Palmeiras x Ceará - 16 horas
Cruzeiro x Santos - 18h30min
Grêmio x Sport - 20h30min
Jogo de segunda-feira
Juventude x Corinthians - 20 horas