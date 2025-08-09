Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rodada 19

Rodada 19

Jogos de hoje

Flamengo x Mirassol - 18h30min

São Paulo x Vitória - 18h30min

RB Bragantino x Internacional - 18h30min

Fortaleza x Botafogo - 20h30min

Bahia x Fluminense - 21 horas

Jogos de amanhã

Vasco da Gama x Atlético-MG - 16 horas

Palmeiras x Ceará - 16 horas

Cruzeiro x Santos - 18h30min

Grêmio x Sport - 20h30min

Jogo de segunda-feira

Juventude x Corinthians - 20 horas

