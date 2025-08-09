Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rádio Nacional transmite jogos da 19ª rodada da Série A do Brasileirão

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

O Flamengo enfrenta hoje (9) o Mirassol, às 18h30, no Maracanã, e o Vasco joga contra o Atlético Mineiro, em São Januário, às 16h, no domingo (10). As duas partidas disputadas no Rio terão cobertura ao vivo da Nacional

A partida Flamengo e Mirassol terá a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos. Bruno Mendes estará na reportagem e no plantão da informação.

Vasco x Atlético Mineiro

No confronto entre Vasco e Atlético de Minas Gerais, a narração será de André Marques e comentários de Rachel Motta. As reportagens e o plantão de informação estarão com Rodrigo Campos.

Classificação

Flamengo lidera o Brasileirão, com 37 pontos. O Mirassol soma 28 e ocupa a quinta colocação na tabela. Já o Atlético-MG está em décimo lugar, com 23 pontos, e o Vasco em 17º, com 15 pontos conquistados na competição.

Transmissão

As transmissões entram no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

