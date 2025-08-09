Pan Júnior: Juliana e Filipe Mota são os porta-bandeiras do Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Juliana Viana, do badminton, e Filipe Mota, do skate, terão a responsabilidade de levar as bandeiras no desfile de abertura do evento que começa às 19h (horário de Brasília).

"É uma honra imensa, estou sem palavras, em êxtase ainda, mas tudo que eu posso dizer é gratidão por tudo que estou passando e pela trajetória que eu venho formando com o Time Brasil", disse Juliana, em declaração dada ao site do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A atleta, de 20 anos de idade, que já disputou os Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, é um dos destaques da delegação brasileira.

Ao lado de Juliana, Filipe Mota, de18 anos, revelação do skate, disse que prepara uma entrada diferente no desfile das delegações.