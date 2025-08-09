Meu happy hour agora é às 5 da manhã

Há um ano, eu gostava quando o horário das 5 horas representava o momento do happy hour. Sentar na cadeira do bar e abrir o "sextou" com chave de ouro, sem me preocupar com o sábado que se aproximava. Dia de se esbaldar, entornar um chope atrás do outro, falar abobrinha e voltar pra casa "leve". De lá pra cá, resolvi aceitar o convite para participar de uma corrida de rua. E como sou daquela turma do "8 ou 80", a prática esportiva virou meu novo hiperfoco. Não só não mais parei, como me tornei viciado em me movimentar. Passei por uma transformação radical: do sedentarismo do sofá para o asfalto de qualquer rua da cidade.

Na quinta à noite, em vez de estar curtindo o dia do caranguejo em Fortaleza, eu estava com minha namorada numa academia, fazendo meu treino de perna voltado para a corrida. Ali, naquele ambiente que antes era hostil e hoje é familiar, ela me contava que tinha combinado com uma amiga um treino funcional em pleno "sextou". É claro que compareci. Agachamento, trotinho, abdominal e suor. Meu sextou agora é às 5 da manhã. Em vez de cerveja com petisco, uma rapadura com água e café. O horário se ressignificou dentro da minha rotina. No lugar dos vídeos bobos nas redes sociais, agora eu perco meu tempo vasculhando onde posso praticar atividade física no aplicativo que reúne diversas academias. Fico caçando outras possibilidades. Estão na minha mira a natação no mar e o beach tennis. Na quinta à tarde, teve celebração do Dia dos Pais no jornal. Banquete com hambúrguer, pizza e outras guloseimas — tudo do bom e do melhor, numa espécie de rodízio. Óbvio que não deixei passar. Mas me bateu um leve remorso por ter quebrado a dieta. Não sei no que estou me transformando.