Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo recebe Mirassol pela última rodada do 1º turno do Brasileirão

Flamengo recebe Mirassol pela última rodada do 1º turno do Brasileirão

Autor Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC
Autor
Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A primeira vez ninguém esquece. Prestes a completar 90 anos, o Mirassol vai jogar no Maracanã pela primeira vez na história do clube. O adversário, o Flamengo, também será inédito para o time da cidade do interior paulista, onde toda população (63 mil) poderia ocupar o mítico estádio carioca.  A Rádio Nacional transmite o primeiro duelo entre o Rubro-Negro, atual líder do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, e o Leão, que ocupa a quinta posição, com 28 pontos. A  partida, às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (9) terá narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Bruno Mendes.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O Rubro-Negro chega à partida precisando curar a tristeza pela eliminação na Copa do Brasil, na última quinta-feira (7), para o Atlético Mineiro. Para o volante Jorginho, é hora de seguir em frente, O jogador não estará em campo neste sábado (9), pois cumpre suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na última rodada, no empate em 1 a 1 com o Ceará.

“Não adianta ficar reclamando, chorando. É hora de trabalhar ainda mais, recuperar o máximo possível das energias e estar preparado para cada partida, buscando a vitória”, disse o volante após o revés na Copa do Brasil.

 Além de Jorginho, a escalação de Bruno Henrique e Luiz Araújo são dúvidas. Os dois não viajaram para Belo Horizonte para o jogo contra o Galo. Por outro lado, Carrascal deve estrear com a camisa do Fla. O colombiano integra o último dos quatro reforços trazidos pelo clube nesta janela do meio do ano. O meia-atacante, ao lado de Samuel Lino e Emerson Royal custaram R$ 277 milhões, já que o espanhol Saul veio sem custos de aquisição.  

A provável escalação do Flamengo para a partida inclui Rossi no gol; Alexandro na lateral direita; Léo Pereira e Léo Ortiz na dupla de zaga; Emerson Royale na lateral esquerda; Alain, Saúl e Samuel Lino no meio-campo; e Arrascaeta, Plata e Pedro no ataque.

Surpresa do Brasileirão, o Mirassol entra em campo embalado após derrotar o Vasco em casa, por 3 a 2, no último sábado (2). Durante o jogo, o técnico Rafael Guanaes levou o terceiro cartão amarelo e não vai dirigir a equipe à beira do gramado. Caberá ao auxiliar Ivan Baitello comandar o time.

“É a mesma dinâmica, com a diferença que o professor não vai estar em campo, mas o Mirassol vai manter a mesma postura do que nos outros jogos”, pontuou Baitello.

Quem retorna, depois de cumprir suspensão, é Reinaldo. O lateral-esquerdo artilheiro já marcou sete gols no Brasileirão. Com 138 jogos com a camisa do Leão, o volante Neto Moura também vai estar entre os titulares.

“Chegar à Série A não é fácil. Muita gente falava que os jogadores teriam um rendimento abaixo, mas a gente sabe do nosso trabalho, do que fazemos no dia a dia. Trabalhamos muito para manter o clube na primeira divisão. É um clube correto, bem estruturado, e fico feliz em fazer parte disso”, afirmou Moura..

O provável time do Mirassol deste sábado (9) dever ser com Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar