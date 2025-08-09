Brasileirão 2025
Fortaleza
4-3-3: Vinicius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.
Téc: Renato Paiva
Botafogo
4-2-3-1: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton e Danilo; Savarino, Artur e Montoro; Arthur Cabral.
Téc: Davide Ancelotti
Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
Data: 9/8/2025
Horário: 20h30min (de Fortaleza)
Árbitro: Anderson Daronco/RS
Assistentes: Michael Stanislau/RS e Jorge Eduardo Bernardi/RS
VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, Amazon Prime