Brasileirão 2025

Fortaleza

4-3-3: Vinicius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.
Téc: Renato Paiva

Botafogo

4-2-3-1: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton e Danilo; Savarino, Artur e Montoro; Arthur Cabral.
Téc: Davide Ancelotti

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 9/8/2025

Horário: 20h30min (de Fortaleza)

Árbitro: Anderson Daronco/RS

Assistentes: Michael Stanislau/RS e Jorge Eduardo Bernardi/RS

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, Amazon Prime

