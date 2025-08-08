Jogos Pan-Americanos Júnior começam neste sábado no Paraguai
transmissão ao vivo online (on streaming) no canal do Comitê Olímpico do Brasil (COB) no YouTube. A competição se estenderá até 23 de agosto.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
A delegação brasileira conta com 358 representantes, desde novos talentos até atletas experientes como os nadadores Guilherme Caribé, campeão sul-americano - escolhido embaixador dos Jogos - e Stephanie Balduccini, finalista olímpica e campeã pan-americana.
Além da busca pelo pódio, os competidores miram as 231 vagas diretas para os Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2027.
CHEGADA EM ASSUNÇÃO!Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente