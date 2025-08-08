Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos Pan-Americanos Júnior começam neste sábado no Paraguai

Agência Brasil
Agência Brasil
O ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028 começa neste sábado (9) com a abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, primeira competição multimodalidades após Paris 2024. Serão quase 4 mil atletas, com no máximo 23 anos de idade, competindo em 42 modalidades (individuais e coletivas), em diferentes cidades do Paraguai. Antes mesmo da cerimônia de abertura, às 21h (horário de Brasília) deste sábado (9), ocorrerão provas classificatórias do remo, no mesmo dia, a partir das 8h. Os Jogos terão transmissão ao vivo online (on streaming) no canal do Comitê Olímpico do Brasil (COB) no YouTube. A competição se estenderá até 23 de agosto. 

A delegação brasileira conta com 358 representantes, desde novos talentos até atletas experientes como os nadadores Guilherme Caribé, campeão sul-americano - escolhido embaixador dos Jogos - e Stephanie Balduccini, finalista olímpica e campeã pan-americana.

Além da busca pelo pódio, os competidores miram as 231 vagas diretas para os Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2027.

