TV Brasil transmite no sábado jogos decisivos do Brasileirão Feminino

Neste sábado (9), a TV Brasil será palco de dois jogos aguardados no Campeonato Brasileiro Feminino. Às 15h15, pela Série A1, os times Ferroviária e São Paulo entram em campo na partida de ida das quartas de final, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Neste sábado (9), aserá palco de dois jogos aguardados no Campeonato Brasileiro Feminino. Às 15h15, pela Série A1, os times Ferroviária e São Paulo entram em campo na partida de ida das quartas de final, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

A Ferroviária, campeã brasileira em 2014 e 2019, tenta abrir vantagem em casa contra a equipe tricolor, que tem feito uma campanha consistente na competição. O jogo da volta está previsto para o dia 17 de agosto, em São Paulo. Mais tarde, às 21h deste sábado, será a vez do embate de ida da final da Série A3, com Vila Nova-GO enfrentando o Atlético Piauiense no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). As duas equipes buscam o título inédito da divisão e já garantiram o acesso à Série A2 do Brasileirão de 2026. A partida de volta está marcada para o próximo sábado (16), em Teresina (PI). A cobertura das fases decisivas da Série A1 e da Série A3 faz parte da estratégia da TV Brasil para ampliar o espaço dedicado às mulheres no esporte. Além do Brasileirão, o canal também transmite com exclusividade as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que conta com 167 emissoras de televisão e 165 rádios, os torcedores de todas as regiões do Brasil poderão acompanhar as partidas ao vivo e torcer por suas equipes favoritas. >> Saiba como sintonizar Crescimento da audiência Em 2025, a exibição do Campeonato Brasileiro Feminino tem registrado aumento expressivo na audiência da TV Brasil. A média de público cresceu 23,8%, em comparação com 2024, considerando os dados das praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

O desempenho do torneio representa um índice 51% superior à média da emissora, com o número de domicílios alcançados por jogo saltando de 118 mil para 140 mil. Videocast Copa Delas Para quem quer ficar por dentro dos bastidores e curiosidades da competição, a TV Brasil oferece o videocast Copa Delas, disponível no YouTube. A produção traz entrevistas exclusivas, análises das rodadas, destaques das atletas e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes.