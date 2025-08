Fluminense e Internacional decidem vaga às quartas da Copa do Brasil

O Maracanã recebe hoje, às 21h30 (horário de Brasília), o jogo da volta entre Fluminense e Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em vantagem, o Flu garante a classificação com qualquer empate, já que no primeiro duelo na semana passada, em Porto Alegre, levou a melhor sobre o Colorado, com vitória por 2 a 1, com dois gols do atacante Everaldo. Em caso de vitória do Inter, por diferença de um gol, a vaga será decidida nas penalidades. O confronto decisivo terá transmissão ao vivo da, a partir das 21h15, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Rodrigo Campos.