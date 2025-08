Prova na ponte Rio-Niterói receberá cerca de 5 mil atletas no domingo

A ponte Rio-Niterói, principal via de ligação entre as duas cidades da região metropolitana fluminense, vai ter um uso diferente neste domingo (3). No lugar da grande quantidade de veículos que recebe diariamente, estarão cerca de 5 mil corredores que vão disputar o Desafio da Ponte. A ponte Rio-Niterói, principal via de ligação entre as duas cidades da região metropolitana fluminense, vai ter um uso diferente neste domingo (3). No lugar da grande quantidade de veículos que recebe diariamente, estarão cerca de 5 mil corredores que vão disputar o Desafio da Ponte.

O trajeto de 21 quilômetros começa no Caminho Niemeyer, em Niterói, atravessa a ponte e termina na Praça Mauá, região portuária do Rio de Janeiro. A prova terá início às 6h30 e previsão de término às 9h30. O Desafio da Ponte volta a ser realizado depois de 12 anos suspenso e, dessa vez, passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos carioca. De acordo com a Prefeitura de Niterói, dentre os 5 mil corredores 52% são cariocas, 17% de Niterói e 31% turistas. "[O evento tem] impacto direto na cadeia produtiva do turismo, movimentando hotéis, comércio e serviços, além de fortalecer o turismo esportivo e reforçar a imagem do Rio de Janeiro e de Niterói como sedes de grandes eventos", informou a prefeitura de Niterói.

O Desafio da Ponte está sendo considerado pelas duas cidades como parte da candidatura que lançaram para sediarem juntas os jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031. “Provas que possam ser realizadas entre as duas cidades estão nos planos propostos à Panam, entidade responsável pelos jogos. A escolha da sede será divulgada no dia 10 de outubro, no Chile”, informou a administração niteroiense. Trânsito Para a realização da prova foi montado um esquema especial de trânsito com interdições em vias das duas cidades.

Em Niterói, das 21h deste sábado (2) até as 10h de domingo (3), a Rua Professor Plínio Leite terá interdição total, além de trechos das ruas Doutor Fróes da Cruz, Saldanha Marinho e Marquês de Caxias, entre a Rua Professor Plínio Leite e a Avenida Visconde do Rio Branco. Também neste período, o trânsito na Avenida Feliciano Sodré estará parcialmente interditado, com bloqueio das três faixas da esquerda no sentido Centro, no trecho entre a Rua Professor Plínio Leite e a rampa de acesso à Ponte Rio-Niterói. “A organização do evento será responsável por operadores de trânsito privados que atuarão tanto no entorno do Caminho Niemeyer quanto no trajeto até a Ponte. Além disso, haverá apoio operacional com a contratação obrigatória de apoiadores de tráfego."

A prefeitura informou ainda que as medidas serão supervisionadas em tempo real por equipes da NitTrans, que poderão fazer ajustes necessários para garantir a segurança da população e também dos competidores. Na capital carioca, o esquema especial será da 0h às 12h do domingo, montado pela CET-Rio com o propósito de reduzir os impactos no trânsito da cidade e garantir a segurança dos atletas. Nas ligações entre a Ponte Rio–Niterói e os principais acessos ao Rio de Janeiro algumas vias serão interditadas. No Rio, a operação de trânsito será feita por 50 profissionais, entre agentes da CET-Rio, guardas municipais e apoiadores de tráfego. Eles vão atuar “para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de realizar os bloqueios viários durante a corrida”.