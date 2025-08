Copa do Brasil: Atlético-MG vence o Flamengo, no Rio, e abre vantagem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A partida de volta será na próxima quarta-feira (6), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Os alvinegros se classificam em caso de empate. O Flamengo tem de ganhar por dois gols ou mais de saldo durante os 90 minutos para avançar. Caso o placar agregado fique empatado, a vaga será definida nos pênaltis.

A Copa do Brasil é a competição de maior premiação no país. O campeão de 2025 pode acumular R$ 101 milhões ao longo do torneio. O título garante cerca de R$ 77 milhões e o vice assegura R$ 33 milhões. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribui às equipes que avançarem às quartas de final pouco mais de R$ 4,7 milhões.

Como foi

As duas equipes foram para o jogo com novidades. No Flamengo, o técnico Filipe Luís relacionou três dos quatro reforços contratados: o lateral Emerson Royal, que estava no Milan, da Itália; o ponta Samuel Lino e o meia espanhol Saúl, ambos trazidos do Atlético de Madrid, da Espanha. O trio começou a partida no banco de reservas - o meia colombiano Jorge Carrascal, ex-Dínamo de Moscou, da Rússia, ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Pelo lado atleticano, Dudu conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e foi liberado para atuar na Copa do Brasil. Ele foi punido com seis jogos por ofender a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em janeiro, por uma rede social.