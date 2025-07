Brasil vence 4 jogos no 1º dia do Campeonato das Américas de Goaball

O Brasil foi avassalador no primeiro dia do Campeonato das Américas de goalball, no Centro de Treinamento Paralímpico (CTP), na Vila Guarani, na zona sul da capital paulista. As seleções masculina e feminina somaram duas vitórias cada uma nesta terça-feira, pela fase de grupos. A estreia de ambas foi com goleada sobre o Peru: a masculina aplicou 11 a 1 e a feminina 7 a 0.

No final da tarde, as equipes brasileiras voltaram à quadra para mais duas partidas. No clássico sul-americano, o Brasil derrotou a Argentina por 12 a 5, enquanto a seleção feminina superou a dos Estados Unidos por 8 a 2.

Atual campeão mundial e bronze paralímpico nos Jogos de Paris, o time masculino encara o Panamá nesta quarta (30), a partir das 13h40 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo C (Chile e Porto Rico completam a chave). A competição é aberta ao público e também tem transmissão ao vivo online (on streaming) no canal YouTube da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes (CBDV).