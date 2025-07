Classificado, Brasil projeta duelo contra Colômbia pela Copa América

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o resultado, a seleção verde e amarela garantiu vaga às semifinais da competição. As brasileiras lideram o Grupo B com nove pontos.

A uma rodada do fim da primeira fase, elas não podem mais serem ultrapassadas por Venezuela (quatro), Paraguai (três) e Bolívia (zero) - os dois primeiros da chave se classificam. A única equipe que pode superar o time comandado por Arthur Elias na tabela é a Colômbia, que foi a sete pontos ao golear as bolivianas por 8 a 0, também na segunda.

As colombianas, aliás, são as próximas adversárias do Brasil. O duelo será na sexta-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, novamente com transmissão ao vivo da TV Brasil. O empate basta para as brasileiras confirmarem o primeiro lugar. As rivais têm que ganhar para encerrar na liderança, mas a igualdade já bastaria para a classificação.

Em caso de triunfo verde e amarelo, a Colômbia terá que torcer contra a Venezuela, que enfrenta o Paraguai no mesmo horário, no Gonzalo Pozo Ripalda. Se vencerem, as venezuelanas também vão a sete pontos e a decisão da vaga às semifinais pode ficar para o saldo de gols.