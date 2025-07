Governo federal autoriza leilão de terreno do CT Rei Pelé, do Santos

A Secretaria do Patrimônio da União, ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, autorizou a venda do terreno onde atualmente funciona o Centro de Treinamento Rei Pelé, utilizado pelo Santos Futebol Clube. O terreno fica localizado no bairro Jabaquara, em Santos, no litoral paulista.

A decisão foi publicada no dia 15 de julho, no Diário Oficial da União. A data para a realização do leilão ainda não foi informada.