Brasil estreia na Copa América com transmissão da TV Brasil

No jogo contra a Venezuela, o técnico Arthur Elias reencontrará um velho conhecido, o brasileiro Ricardo Belli, que já trabalhou no Palmeiras e que, em várias oportunidades, mediu forças com o atual comandante da seleção, que já dirigiu o Corinthians.

“Agora é diferente. Estamos em seleções. Independente de termos nos enfrentado, estudamos cada adversário. Vemos o que tem feito nos últimos jogos e tentamos prever o que podem fazer contra o Brasil”, declarou Arthur Elias.

Oportunidade de renovação

A Copa América será uma oportunidade para o técnico Arthur Elias renovar a seleção brasileira, já mirando a disputa da Copa do Mundo de 2027, que será disputada em solo brasileiro. Um dos nomes que devem ganhar minutos com a camisa verde amarela na competição é Jhonson, de 19 anos.

A jovem atacante, que foi convocada pela primeira vez para a equipe principal do Brasil nos amistosos contra o Japão, sabe que controlar as emoções será fundamental para atuar bem e ganhar definitivamente um lugar na seleção brasileira: “Minha expectativa está enorme. Quero segurar um pouco a emoção de disputar a minha primeira competição profissional com a seleção brasileira. Estou um pouquinho nervosa também, mas vai dar certo. O grupo está muito unido, todo mundo feliz, confiante no nosso trabalho”.

Copa América

A Copa América reúne as 10 seleções filiadas à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), divididas em duas chaves de cinco times. O Brasil está no Grupo B. As brasileiras ainda terão pela frente a Bolívia (no dia 16 de julho a partir das 18h), o Paraguai (no dia 21 de julho às 21h) e a Colômbia (no dia 25 de julho novamente às 21h).