Luisa Stefani avança nas duplas mistas e nas femininas em Wimbledon

A tenista brasileira Luisa Stefani assegurou nesta segunda-feira (7) duas classificações importantes no Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra). A primeira delas foi em parceria com a húngara Timea Babos, após eliminarem a dupla favorita (cabeças de chave 7) formada pela australiana Ellen Perez com a ucraniana Lyudmyla Kichenok, com vitória por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/4). Na sequência, Stefani avançou às semifinais das duplas mistas, jogando ao lado do britânico Joe Salisbury. Eles derrotaram a parceria do polonês Jan Zielinski com o taiwanês Su-Wei Hsieh, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9-7) e 6/3.