Bia Haddad e João Fonseca estreiam bem e vão a 2ª rodada de Wimbledon

A segunda-feira (30) teve dose dupla de alegria para os tenistas brasileiros Beatriz Haddad Maia e João Fonseca. Além de começarem o dia mais bem posicionados no ranking mundial – Bia em 20º lugar e João em 54º - eles estrearam com vitória na principal chave do Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra) e avançaram à segunda rodada. A paulista de 29 anos despachou a eslovaca Rebecca Sramkova (34ª) na primeira rodada, com vitória por 7/6 (9-7) e 6/4. Já o carioca de 18 anos superou o anfitrião Jacob Fearnley (51º) por 3 sets a 0 – parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7-5) – em sua primeira partida como tenista profissional no Grand Slam londrino, disputado em piso de grama. O trunfo na Quadra 1 do All England Club, foi o terceiro do brasileiro sobre o britânico apenas neste ano.