Time da base do SP comemora conquista no Campeonato Feminino

, com gol marcado por Aline Milene. Com a vitória, o tricolor paulista se classificou para as quartas-de-final na terceira colocação, atrás de Cruzeiro e Corinthians. Já o Inter se despediu da competição.

O jogo foi assistido no Museu do Futebol pelas atletas do time de base sub-20 do São Paulo. A transmissão foi da TV Brasil.

“Eu achei que o São Paulo teve um bom desempenho. A gente conseguiu acionar bastante bolas diretas, então isso foi um ponto forte, porque o gramado não estava tão adequado assim. Mas conseguimos ter um bom resultado”, disse Júlia Dutra Xavier, atleta do sub-20 do tricolor.

A coordenadora técnica da base feminina do tricolor, Adriana Tiga, concorda.