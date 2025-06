Apoiada por uma torcida apaixonada, a seleção feminina estreou na Liga das Nações Feminina (VNL) de vôlei com uma vitória por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/20 e 25/17) sobre a República Tcheca, nesta quarta-feira (4) no ginásio do Maracanãzinho.