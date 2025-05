TV Brasil transmite final da Copa de basquete feminino no domingo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A competição reúne os quatro times de melhor campanha no primeiro turno da temporada: Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Corinthians e Unimed Campinas. As semifinais acontecem no sábado (31), quando serão definidos os finalistas que disputarão o título no dia seguinte.

Realizada no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA), a Copa LBF é uma disputa intertemporada, de tiro curto, com formato eliminatório.

“A LBF está muito contente em realizar a segunda edição da Copa que é um torneio que se solidifica no cenário nacional. É mais uma oportunidade para as equipes disputarem um título durante a temporada”, comenta o presidente da LBF, Valter Ferreira.

Telespectadores de todo o país podem acompanhar os jogos por meio das emissoras que compõem a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).