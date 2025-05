TV Brasil exibe rodada dupla do Brasileirão Feminino neste sábado

transmite, neste sábado (17), rodada dupla do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A1.

O canal público também apresenta as emoções da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

A TV Brasil reforça seu compromisso com a valorização do esporte feminino. Além do Brasileirão Feminino A1, estão previstas ao longo do ano transmissão das partidas das séries A2, A3, Sub-20 e Sub-17 .

Com o apoio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), é possível assistir aos jogos em todo o país. Clique aqui e saiba como sintonizar .

Mais tarde, às 20h45, é a vez do duelo entre Corinthians e Sport . Ambas as partidas são válidas pela 11ª rodada da competição.

Com o fim da décima rodada, o Cruzeiro ampliou vantagem sobre as demais equipes e permanece na liderança. A Ferroviária vem na sequência, em 2º lugar, e o Palmeiras em 3°. O Corinthians está em 4º e o Sport na lanterna. São 16 times no total.

Videocast Copa Delas

Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com o Copa Delas, videocast semanal da TV Brasil disponível no Youtube.

A atração traz entrevistas exclusivas, análises das rodadas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes. Acesse.