O Flamengo fez valer o fato de jogar em casa com o apoio de sua torcida e derrotou a LDU (Equador) por 2 a 0, nesta quinta-feira (15) no estádio do Maracanã, e encaminhou a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Atransmitiu a partida ao vivo.