O atacante paraguaio Isidro Pitta garantiu a vitória de 1 a 0 do Bragantino sobre o Mirassol, na noite desta segunda-feira (5) no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Com este resultado o Massa Bruta assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com os mesmos 16 pontos do líder Palmeiras.