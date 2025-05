Na partida que fechou a 9ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Cruzeiro derrotou o Real Brasília por 3 a 0, na tarde desta segunda-feira (5) no estádio Defelê, em Brasilia, para a assumir a liderança da classificação da competição com 23 pontos conquistados.