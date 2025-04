É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O uniforme especial, com as cores do icônico capacete de Senna, será usado quando o Estoril enfrentar o Braga na Primeira Liga de Portugal, em homenagem ao triunfo do brasileiro no circuito de Estoril em 1985.