Brasília é confirmada como sede dos Jogos da Juventude

A cidade de Brasília foi confirmada como sede da edição 2025 dos Jogos da Juventude, que serão disputados entre os dias 10 e 25 de setembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira (8) pela pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, e pela vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.