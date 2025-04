Estreia dourada em 2025: Alison vence 400m com barreiras na Jamaica

Após seis meses longe das pistas de atletismo, o brasileiro Alison dos Santos, conhecido pelo apelido de Piu, estreou em grande estilo em sua primeira prova na temporada de 2025. Bronze olímpico nos Jogos de Paris, o paulista de São Joaquim da Barra venceu na noite de sexta-feira (4) os 400 metros com barreiras na abertura do Grand Slam Track de atletismo de Kingston (Jamaica), com o tempo de 47s61. Em segundo lugar ficou o jamaicano Roshawn Clarke (48s20) e em terceiro o norte-americano Caleb Dean (48s58), ambos atletas desafiantes (convidados).