Brasileirão Feminino: TV Brasil transmite Flamengo X Instituto 3B

A TV Brasil é a tela do esporte feminino e, além do futebol, transmite a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), principal torneio da modalidade. As transmissões fazem parte do compromisso da emissora em ampliar a exibição de conteúdos esportivos que valorizem o talento das atletas brasileiras e aproximem o público de grandes competições.

O Flamengo chega para o confronto após ter empatado em 3 a 3 com o Bahia, na quinta-feira (27). As cariocas chegaram a abrir três gols de vantagem no primeiro tempo, mas deixaram o empate acontecer na segunda etapa. Já o Instituto 3B tenta se recuperar da goleada que sofreu do São Paulo, também na quinta-feira, por 8 a 0. O Flamengo ocupa a 11ª posição, e o Instituto 3B está na lanterna.

Recepção do público

As jornadas esportivas na programação da TV Brasil têm conquistado o público. A emissora obteve a melhor audiência do ano, no último domingo (23), com a concentração de transmissões das finais dos campeonatos estaduais e início do Brasileirão Feminino.