Rádio Nacional transmite final do Campeonato Paulista nesta quinta

O jogo no estádio Neo Química está marcado para às 21h30. A partida é atração para toda a rede, exceto Brasília, que segue com a programação normal.

Depois da vitória do Corinthians por 1 x 0 sobre o Palmeiras no confronto de ida, como visitante, no Allianz Parque, em 16 de março, o time alvinegro está em vantagem para levantar a taça. O centroavante Yuri Alberto balançou as redes no segundo tempo da disputa e converteu o gol único do duelo.

O ouvinte pode curtir a decisão pelo dial, no app Rádios EBC e por streaming no site da emissora.

O clássico tem narração de André Luiz Mendes e comentários de Rodrigo Ricardo na faixa Show de Bola Nacional. As reportagens sobre o Derby Paulista são de Rodrigo Campos, que acompanha o Timão, e Bruno Mendes, com as notícias do Verdão. Já José Roberto Cerqueira lidera o plantão da informação.

O triunfo na casa do rival permite que o Corinthians conquiste a competição com um empate. Para levar o troféu, o Palmeiras precisa ganhar por dois ou mais gols. A vitória do alviverde por apenas um gol de diferença leva a definição do vencedor do Paulistão para as cobranças de pênaltis.

As quatro grandes equipes do estado disputaram as semifinais do campeonato. Para chegar à final, o Corinthians superou o Santos por 2 x 1 nas semifinais em jogo eliminatório. Já o Palmeiras passou pelo São Paulo por 1 x 0.

Cobertura esportiva da Nacional

O futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.